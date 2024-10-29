https://ria.ru/20241029/pvo-1980689057.html

В Курской области сбили украинский беспилотник

В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024

В Курской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:45

2024-10-29T13:45

2024-10-29T13:50

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года в 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980686606.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)