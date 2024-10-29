https://ria.ru/20241029/pvo-1980689057.html
В Курской области сбили украинский беспилотник
В Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
В Курской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:45
2024-10-29T13:45
2024-10-29T13:50
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать девятого октября 2024 года в 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980686606.html
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курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Курской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: в Курской области сбили украинский беспилотник