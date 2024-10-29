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СМИ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО - РИА Новости, 29.10.2024
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09:46 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pvo-1980635283.html
СМИ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО
СМИ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО
У США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:46
2024-10-29T09:46
в мире
сша
израиль
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. У США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Пентагон переживает, что может потратить снаряды намного быстрее, чем пополнить запасы, заявляют чиновники и аналитики. Отмечается, что американскому министерству обороны трудно наладить увеличение производства боеприпасов, так как зачастую для этого требуется расширение предприятий, создание новых производственных линий и найм дополнительных сотрудников, а компании часто не хотят расширять производство без уверенности в том, что Пентагон будет проводить закупки в больших объемах в долгосрочной перспективе. "Некоторые типы ракет ПВО заканчиваются в США, что поднимает вопросы о готовности Пентагона реагировать на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и потенциальный конфликт в регионе Тихого океана. Перехватчики быстро становятся самым желанным вооружением", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что недостаток ракет в США может стать даже более острым после израильской атаки по Ирану на прошлой неделе. Кроме того, газета подчеркивает, что чаще всего для защиты Израиля США использовали ракеты семейства "Стандарт". Ранее газета New York Times писала, что министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов. Почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона реагировать на возможный новый конфликт, особенно в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости осторожно оценивать запасы вооружений для нужд самих США.
https://ria.ru/20241028/ac-1980483280.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Украина, Министерство обороны США
СМИ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО

WSJ: у США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО из-за помощи Израилю и Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО
Батарея американских ракет ПВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. У США заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Пентагон переживает, что может потратить снаряды намного быстрее, чем пополнить запасы, заявляют чиновники и аналитики. Отмечается, что американскому министерству обороны трудно наладить увеличение производства боеприпасов, так как зачастую для этого требуется расширение предприятий, создание новых производственных линий и найм дополнительных сотрудников, а компании часто не хотят расширять производство без уверенности в том, что Пентагон будет проводить закупки в больших объемах в долгосрочной перспективе.
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"Некоторые типы ракет ПВО заканчиваются в США, что поднимает вопросы о готовности Пентагона реагировать на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и потенциальный конфликт в регионе Тихого океана. Перехватчики быстро становятся самым желанным вооружением", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что недостаток ракет в США может стать даже более острым после израильской атаки по Ирану на прошлой неделе. Кроме того, газета подчеркивает, что чаще всего для защиты Израиля США использовали ракеты семейства "Стандарт".
Ранее газета New York Times писала, что министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов. Почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона реагировать на возможный новый конфликт, особенно в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости осторожно оценивать запасы вооружений для нужд самих США.
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