https://ria.ru/20241029/putin-1980758623.html
Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС
Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок перехода на систему... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:33
2024-10-29T17:33
2024-10-29T17:33
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок перехода на систему финансирования медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, законом определяется источник финансирования оказания медпомощи на территории новых регионов за счет средств федерального бюджета, бюджетов указанных регионов РФ, а также средств Федерального фонда ОМС. Согласно принятой норме, финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включенных в базовую программу ОМС, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования новых регионов. Также документом устанавливается, что размер страховых взносов на ОМС неработающего населения указанных субъектов РФ в 2025 году определяется как произведение численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2024 года и действующего тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС
Путин продлил срок перехода на систему ОМС в новых регионах до конца 2025 года
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который продлевает до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок перехода на систему финансирования медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Кроме того, законом определяется источник финансирования оказания медпомощи на территории новых регионов за счет средств федерального бюджета, бюджетов указанных регионов РФ, а также средств Федерального фонда ОМС.
Согласно принятой норме, финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включенных в базовую программу ОМС, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования новых регионов.
Также документом устанавливается, что размер страховых взносов на ОМС неработающего населения указанных субъектов РФ в 2025 году определяется как произведение численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2024 года и действующего тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения.
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2025 года.