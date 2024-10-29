https://ria.ru/20241029/putin-1980758623.html

Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС

Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС - РИА Новости, 29.10.2024

Путин подписал закон о продлении срока перехода в новых регионах на ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок перехода на систему... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:33

2024-10-29T17:33

2024-10-29T17:33

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок перехода на систему финансирования медпомощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, законом определяется источник финансирования оказания медпомощи на территории новых регионов за счет средств федерального бюджета, бюджетов указанных регионов РФ, а также средств Федерального фонда ОМС. Согласно принятой норме, финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включенных в базовую программу ОМС, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования новых регионов. Также документом устанавливается, что размер страховых взносов на ОМС неработающего населения указанных субъектов РФ в 2025 году определяется как произведение численности неработающих застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2024 года и действующего тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240823/uvelichenie-1968163810.html

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Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин