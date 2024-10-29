https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html

Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России

Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России - РИА Новости, 29.10.2024

Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России

Сильное и суверенное будущее России создается руками людей, которые ежедневно напряженно трудятся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:24

2024-10-29T17:24

2024-10-29T18:36

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сильное и суверенное будущее России создается руками людей, которые ежедневно напряженно трудятся, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что при подготовке новых специалистов нужно не только руководствоваться стандартами сегодняшнего дня, но и смотреть в будущее. "Сильное, суверенное будущее России создается руками людей, только так, теми, кто ежедневно напряженно трудится в цехах и на сборочных линиях, в полях и шахтах, в конструкторских бюро и научных центрах, в учебных классах или медицинских кабинетах", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240404/putin-1937812127.html

россия

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2024

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россия, владимир путин