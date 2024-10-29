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Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России - РИА Новости, 29.10.2024
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17:24 29.10.2024 (обновлено: 18:36 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980756566.html
Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России
Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России
Сильное и суверенное будущее России создается руками людей, которые ежедневно напряженно трудятся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:24
2024-10-29T18:36
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сильное и суверенное будущее России создается руками людей, которые ежедневно напряженно трудятся, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что при подготовке новых специалистов нужно не только руководствоваться стандартами сегодняшнего дня, но и смотреть в будущее. "Сильное, суверенное будущее России создается руками людей, только так, теми, кто ежедневно напряженно трудится в цехах и на сборочных линиях, в полях и шахтах, в конструкторских бюро и научных центрах, в учебных классах или медицинских кабинетах", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240404/putin-1937812127.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подчеркнул роль народа в создании суверенного будущего России

Путин: сильное и суверенное будущее России создается руками людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сильное и суверенное будущее России создается руками людей, которые ежедневно напряженно трудятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России отметил, что при подготовке новых специалистов нужно не только руководствоваться стандартами сегодняшнего дня, но и смотреть в будущее.
"Сильное, суверенное будущее России создается руками людей, только так, теми, кто ежедневно напряженно трудится в цехах и на сборочных линиях, в полях и шахтах, в конструкторских бюро и научных центрах, в учебных классах или медицинских кабинетах", - сказал президент РФ.
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
4 апреля, 13:52
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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