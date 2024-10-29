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Путин подписал закон о продлении нулевого тарифа страховых взносов - РИА Новости, 29.10.2024
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17:19 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/putin-1980754700.html
Путин подписал закон о продлении нулевого тарифа страховых взносов
Путин подписал закон о продлении нулевого тарифа страховых взносов - РИА Новости, 29.10.2024
Путин подписал закон о продлении нулевого тарифа страховых взносов
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:19
2024-10-29T17:19
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Речь идет о плательщиках, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в морских портах РФ. Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Новый закон вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Мера призвана создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Президент России также подписал сопутствующие поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Они вступают в силу с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Исходя из финансово-экономического обоснования к законам, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Предполагается, что они будут компенсироваться за счет трансфертов из федерального бюджета. Как пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин, в результате продления нулевого тарифа страховых взносов у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты зарплаты. Это поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек, отмечал премьер.
https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон о продлении нулевого тарифа страховых взносов

Путин подписал закон о продлении на десять лет нулевого тарифа страховых взносов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на 10 лет - до 2038 года - нулевого тарифа страховых взносов для компаний, которые осуществляют выплаты морякам судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет о плательщиках, которые выплачивают зарплату и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС. Исключением являются суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) в морских портах РФ.
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Действующее законодательство предусматривает для таких плательщиков нулевой тариф страховых взносов до конца 2027 года. Новый закон вносит в Налоговый кодекс изменение, которое продлевает действие нулевого тарифа до конца 2037 года, то есть на 10 лет. Мера призвана создать благоприятные условия для развития российского транспортного флота и гражданского судостроения.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
Президент России также подписал сопутствующие поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Они вступают в силу с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Исходя из финансово-экономического обоснования к законам, в период с 2027 по 2037 год прогнозируются недополученные доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ в размере 13,7 миллиарда рублей. Предполагается, что они будут компенсироваться за счет трансфертов из федерального бюджета.
Как пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин, в результате продления нулевого тарифа страховых взносов у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 миллиардов рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе в отношении выплаты зарплаты. Это поможет увеличить долю судов под флагом РФ в мировом торговом флоте. Благодаря действующей мере количество зарегистрированных в РМРС судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тысяч человек, отмечал премьер.
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