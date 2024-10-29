https://ria.ru/20241029/putin-1980750551.html
Путин назвал ключевую задачу государства
Путин назвал ключевую задачу государства - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал ключевую задачу государства
Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:02
2024-10-29T17:02
2024-10-29T18:39
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980776517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f654c7b69861bfeef75024413d3865b7.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Президент отметил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980776517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e95a123c05bb2af10dc1c1b652fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал ключевую задачу государства
Путин: задача государства это защита интересов граждан и повышение достатка
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент отметил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.