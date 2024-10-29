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Путин назвал ключевую задачу государства - РИА Новости, 29.10.2024
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17:02 29.10.2024 (обновлено: 18:39 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980750551.html
Путин назвал ключевую задачу государства
Путин назвал ключевую задачу государства - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал ключевую задачу государства
Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:02
2024-10-29T18:39
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Президент отметил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.
https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин назвал ключевую задачу государства

Путин: задача государства это защита интересов граждан и повышение достатка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов России. 29 октября 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент отметил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации, заявил Путин
4 апреля, 14:13
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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