https://ria.ru/20241029/putin-1980750551.html

Путин назвал ключевую задачу государства

Путин назвал ключевую задачу государства - РИА Новости, 29.10.2024

Путин назвал ключевую задачу государства

Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:02

2024-10-29T17:02

2024-10-29T18:39

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защита интересов граждан России, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Защита интересов граждан, людей труда, повышение достатка и благополучия их семей – это ключевая стратегическая задача. Важнее ничего нет", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Президент отметил, что государство решает эту задачу вместе с бизнесом, с теми, кто создает рабочие места, и с профсоюзами, которые следят за интересами людей.

https://ria.ru/20240404/putin-1937817257.html

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россия, владимир путин, политика