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Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении - РИА Новости, 29.10.2024
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16:16 29.10.2024 (обновлено: 18:56 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении - РИА Новости, 29.10.2024
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:16
2024-10-29T18:56
владимир путин
россия
здоровье - общество
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин."Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект - он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
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владимир путин, россия, здоровье - общество, здравоохранение
Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество, Здравоохранение
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении

Путин: ИИ в здравоохранении помогает, но главное остается за врачом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект - он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии III Национального конгресса Национальное здравоохранение 2024. 29 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Владимир ПутинРоссияЗдоровье - ОбществоЗдравоохранение
 
 
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