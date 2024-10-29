https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении - РИА Новости, 29.10.2024
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:16
2024-10-29T16:16
2024-10-29T18:56
владимир путин
россия
здоровье - общество
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин."Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект - он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980736680.html
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владимир путин, россия, здоровье - общество, здравоохранение
Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество, Здравоохранение
Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении
Путин: ИИ в здравоохранении помогает, но главное остается за врачом
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект - он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".