https://ria.ru/20241029/putin-1980736190.html

Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении

Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении - РИА Новости, 29.10.2024

Путин высказался об использовании ИИ в здравоохранении

Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:16

2024-10-29T16:16

2024-10-29T18:56

владимир путин

россия

здоровье - общество

здравоохранение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980772923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e81a7432a8ed36016199dd626c73a4b.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает в здравоохранении, но он только помогает, а главное остается за врачом, заявил президент РФ Владимир Путин."Я был на одной из таких площадок, и всё-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект - он, конечно, очень помогает, но он только помогает, а главное, конечно, за доктором, за врачом", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/putin-1980736680.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, здоровье - общество, здравоохранение