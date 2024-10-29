https://ria.ru/20241029/putin-1980735416.html

Путин заявил о минимальной младенческой смертности в России

Путин заявил о минимальной младенческой смертности в России - РИА Новости, 29.10.2024

Путин заявил о минимальной младенческой смертности в России

Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность - четыре случая на тысячу родившихся живыми, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:13

2024-10-29T16:13

2024-10-29T19:00

россия

общество

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сегодня в России наблюдается минимальная младенческая смертность - четыре случая на тысячу родившихся живыми, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми", - сказал Путин во время выступления на национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".Президент добавил, что за последние годы многое сделано для охраны материнства и детства, в том числе создана система современных перинатальных центров, включая 175 учреждений по всей стране.

https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html

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россия, общество, здоровье - общество, владимир путин