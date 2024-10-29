https://ria.ru/20241029/putin-1980735306.html

Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин

Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин - РИА Новости, 29.10.2024

Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:13

2024-10-29T16:13

2024-10-29T16:31

общество

россия

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России."Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он добавил, что в целом продолжительность жизни в России должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень "80 плюс".

https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html

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общество, россия, владимир путин, здравоохранение