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Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин - РИА Новости, 29.10.2024
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16:13 29.10.2024 (обновлено: 16:31 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980735306.html
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин - РИА Новости, 29.10.2024
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:13
2024-10-29T16:31
общество
россия
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России."Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он добавил, что в целом продолжительность жизни в России должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень "80 плюс".
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общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин

Путин выступил за сокращение разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России.
"Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Он добавил, что в целом продолжительность жизни в России должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень "80 плюс".
Путин: Продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России
Вчера, 16:17
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
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