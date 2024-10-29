https://ria.ru/20241029/putin-1980735306.html
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин - РИА Новости, 29.10.2024
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:13
2024-10-29T16:13
2024-10-29T16:31
общество
россия
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России."Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".Он добавил, что в целом продолжительность жизни в России должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень "80 плюс".
https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html
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общество, россия, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение
Путин: нужно сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин
Путин выступил за сокращение разницы в продолжительности жизни мужчин и женщин
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России.
"Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Он добавил, что в целом продолжительность жизни в России должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем выйти на уровень "80 плюс".