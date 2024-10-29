https://ria.ru/20241029/putin-1980735212.html

Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно

Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно - РИА Новости, 29.10.2024

Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно

Нужно последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, заявит президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:13

2024-10-29T16:13

2024-10-29T16:19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нужно последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, заявит президент РФ Владимир Путин."Одна из главных целей на предстоящие годы - повышение продолжительности жизни. Я особо подчеркну необходимость снижения здесь дифференциации в показателях по этому парамеру между регионами страны. Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин в ходе своего выступления на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241015/zdorove-1978207770.html

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россия, владимир путин, общество