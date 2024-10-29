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Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно - РИА Новости, 29.10.2024
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16:13 29.10.2024 (обновлено: 16:19 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980735212.html
Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно
Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно - РИА Новости, 29.10.2024
Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно
Нужно последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, заявит президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:13
2024-10-29T16:19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нужно последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, заявит президент РФ Владимир Путин."Одна из главных целей на предстоящие годы - повышение продолжительности жизни. Я особо подчеркну необходимость снижения здесь дифференциации в показателях по этому парамеру между регионами страны. Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин в ходе своего выступления на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: вопрос продолжительности жизни в России нужно решать последовательно

Путин: нужно решать вопросы продолжительности жизни в России последовательно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нужно последовательно решать все вопросы, связанные с продолжительностью жизни в России, заявит президент РФ Владимир Путин.
"Одна из главных целей на предстоящие годы - повышение продолжительности жизни. Я особо подчеркну необходимость снижения здесь дифференциации в показателях по этому парамеру между регионами страны. Хорошо известно, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать все эти проблемы", - сказал Путин в ходе своего выступления на Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение".
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