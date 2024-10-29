https://ria.ru/20241029/putin-1980735032.html

Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин

Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024

Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин

Все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:12

2024-10-29T16:12

2024-10-29T16:24

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что все наши национальные проекты сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан нашей страны", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/putin-1980734825.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество