https://ria.ru/20241029/putin-1980735032.html
Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин
Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин
Все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:12
2024-10-29T16:12
2024-10-29T16:24
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Все национальные проекты в России сконцентрированы на человеке и создании условий для повышения его благополучия и качества жизни, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, что все наши национальные проекты сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан нашей страны", - сказал Путин в рамках Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980734825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Российские нацпроекты сконцентрированы на человеке, заявил Путин
Путин: российские нацпроекты сконцентрированы на человеке и его благополучии