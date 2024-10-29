https://ria.ru/20241029/putin-1980734922.html

Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин

Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024

Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин

Россия планирует и дальше наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения, растёт доля отечественных лекарств и оборудования, заявил президент... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:11

2024-10-29T16:11

2024-10-29T16:17

россия

владимир путин

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия планирует и дальше наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения, растёт доля отечественных лекарств и оборудования, заявил президент России Владимир Путин."У нас растёт доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены, безусловно, идти и дальше: наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".

https://ria.ru/20241029/putin-1980735519.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, здравоохранение, общество