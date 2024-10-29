https://ria.ru/20241029/putin-1980734922.html
Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин
Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин - РИА Новости, 29.10.2024
Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин
Россия планирует и дальше наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения, растёт доля отечественных лекарств и оборудования, заявил президент... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:11
2024-10-29T16:11
2024-10-29T16:17
россия
владимир путин
здравоохранение
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6c1d7d565600f1b92b626b1d8d08f13d.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия планирует и дальше наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения, растёт доля отечественных лекарств и оборудования, заявил президент России Владимир Путин."У нас растёт доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены, безусловно, идти и дальше: наращивать устойчивость и независимость российской системы здравоохранения", - сказал Путин во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
https://ria.ru/20241029/putin-1980735519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902391_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_64c698ee2f1055bfab6b1d12fe296628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, здравоохранение, общество
Россия, Владимир Путин, Здравоохранение, Общество
Россия будет наращивать независимость системы здравоохранения, заявил Путин
Путин: РФ будет наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения