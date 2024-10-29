https://ria.ru/20241029/putin-1980734825.html

Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым

Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым - РИА Новости, 29.10.2024

Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым

Укрепление и развитие здравоохранения в РФ занимает ключевое место в будущих нацпроектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:11

2024-10-29T16:11

2024-10-29T17:03

здоровье

здоровье - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Укрепление и развитие здравоохранения в РФ занимает ключевое место в будущих нацпроектах, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступил на пленарной сессии III национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". В своём выступлении он упомянул, что с 2025 года начнётся реализация новых национальных проектов, среди них - "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья"."Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы - от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html

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здоровье, здоровье - общество, владимир путин, россия