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Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым - РИА Новости, 29.10.2024
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16:11 29.10.2024 (обновлено: 17:03 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980734825.html
Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым
Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым - РИА Новости, 29.10.2024
Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым
Укрепление и развитие здравоохранения в РФ занимает ключевое место в будущих нацпроектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:11
2024-10-29T17:03
здоровье
здоровье - общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Укрепление и развитие здравоохранения в РФ занимает ключевое место в будущих нацпроектах, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства выступил на пленарной сессии III национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". В своём выступлении он упомянул, что с 2025 года начнётся реализация новых национальных проектов, среди них - "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья"."Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы - от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241029/putin-1980737167.html
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здоровье, здоровье - общество, владимир путин, россия
Здоровье, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия
Путин назвал развитие здравоохранения в будущих нацпроектах ключевым

Путин: укрепление здравоохранения занимает ключевое место в будущих нацпроектах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Укрепление и развитие здравоохранения в РФ занимает ключевое место в будущих нацпроектах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарной сессии III национального конгресса "Национальное здравоохранение 2024". В своём выступлении он упомянул, что с 2025 года начнётся реализация новых национальных проектов, среди них - "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".
"Укрепление и развитие здравоохранения, безусловно, занимает в них ключевое место и охватывает практически все сферы - от первичного звена до внедрения передовых технологий и повышения культуры сохранения здоровья", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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