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Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция - РИА Новости, 29.10.2024
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16:06 29.10.2024 (обновлено: 16:07 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980730478.html
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция - РИА Новости, 29.10.2024
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:06
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.
россия
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Путин на тренировке стратегических сил ядерного сдерживания
Путин на тренировке стратегических сил ядерного сдерживания
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.
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Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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