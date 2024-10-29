https://ria.ru/20241029/putin-1980730478.html
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция - РИА Новости, 29.10.2024
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:06
2024-10-29T16:06
2024-10-29T16:07
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980727843_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8c3b142572130cb60cc1db59005b51be.jpg
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980727843_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_dfdc90c2368119fef3ffb7f5c42467e7.jpg
Путин на тренировке стратегических сил ядерного сдерживания
Путин на тренировке стратегических сил ядерного сдерживания
2024-10-29T16:06
true
PT2M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.
2024-10-29T16:06
true
PT2M28S
Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит тренировку сил ядерного сдерживания.