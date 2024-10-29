https://ria.ru/20241029/putin-1980711020.html

Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий

Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий - РИА Новости, 29.10.2024

Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий

Президент России Владимир Путин 30 октября проведет совещание с членами правительства по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:04

2024-10-29T15:04

2024-10-29T15:07

владимир путин

оксана лут

алтайский край

виктор томенко

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 октября проведет совещание с членами правительства по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступят министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html

алтайский край

россия

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владимир путин, оксана лут, алтайский край, виктор томенко, россия