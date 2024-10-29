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Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий - РИА Новости, 29.10.2024
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15:04 29.10.2024 (обновлено: 15:07 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/putin-1980711020.html
Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий
Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий - РИА Новости, 29.10.2024
Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий
Президент России Владимир Путин 30 октября проведет совещание с членами правительства по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:04
2024-10-29T15:07
владимир путин
оксана лут
алтайский край
виктор томенко
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 октября проведет совещание с членами правительства по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступят министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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владимир путин, оксана лут, алтайский край, виктор томенко, россия
Владимир Путин, Оксана Лут, Алтайский край, Виктор Томенко, Россия
Путин проведет совещание с правительством по развитию сельских территорий

Путин проведет совещание по развитию сельских территорий 30 октября

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 октября проведет совещание с членами правительства по развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладом выступят министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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