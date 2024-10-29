https://ria.ru/20241029/puanty-1980698600.html

Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве

Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве - РИА Новости, 29.10.2024

Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве

Пуанты с автографами Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой и балетную обувь Владимира Васильева продали на торгах в Москве за 950 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:19

2024-10-29T14:19

2024-10-29T14:19

москва

майя плисецкая

екатерина максимова

владимир васильев

большой театр

россия

балет

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пуанты с автографами Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой и балетную обувь Владимира Васильева продали на торгах в Москве за 950 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Пара балетных ботинок Владимира Васильева, пуанты Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой с автографами. Три артефакта проданы за 950 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Балетная обувь оказалась в каталоге "Литфонда" из итальянской коллекции. Ранее ее выставляли в Государственной Третьяковской галерее. Ведущий солист Большого Театра Васильев выступал в балетных полуботинках на сцене "Арена ди Верона" в балете "Грек Зорба" (Zorba il Greco), об этом говорится в подписи, датируемой концом 1980-х. Надпись начала 1980-х на пуантах примы Большого театра Максимовой свидетельствует, что в них она выступала в спектаклях "Ромео и Джульетта" и "Корсар" Римского оперного театра. Пуанты Плисецкой также подписаны началом 1980-х. Лидирующая ставка за все три пары балетной обуви составляла 320 тысяч рублей.

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