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Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве - РИА Новости, 29.10.2024
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14:19 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/puanty-1980698600.html
Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве
Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве - РИА Новости, 29.10.2024
Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве
Пуанты с автографами Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой и балетную обувь Владимира Васильева продали на торгах в Москве за 950 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:19
2024-10-29T14:19
москва
майя плисецкая
екатерина максимова
владимир васильев
большой театр
россия
балет
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пуанты с автографами Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой и балетную обувь Владимира Васильева продали на торгах в Москве за 950 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд". "Пара балетных ботинок Владимира Васильева, пуанты Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой с автографами. Три артефакта проданы за 950 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Балетная обувь оказалась в каталоге "Литфонда" из итальянской коллекции. Ранее ее выставляли в Государственной Третьяковской галерее. Ведущий солист Большого Театра Васильев выступал в балетных полуботинках на сцене "Арена ди Верона" в балете "Грек Зорба" (Zorba il Greco), об этом говорится в подписи, датируемой концом 1980-х. Надпись начала 1980-х на пуантах примы Большого театра Максимовой свидетельствует, что в них она выступала в спектаклях "Ромео и Джульетта" и "Корсар" Римского оперного театра. Пуанты Плисецкой также подписаны началом 1980-х. Лидирующая ставка за все три пары балетной обуви составляла 320 тысяч рублей.
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москва, майя плисецкая, екатерина максимова, владимир васильев, большой театр, россия, балет
Москва, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Большой театр, Россия, Балет
Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали на торгах в Москве

Пуанты с автографами Плисецкой и Максимовой продали в Москве за 950 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБалерина надевает пуанты
Балерина надевает пуанты - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Балерина надевает пуанты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пуанты с автографами Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой и балетную обувь Владимира Васильева продали на торгах в Москве за 950 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
"Пара балетных ботинок Владимира Васильева, пуанты Екатерины Максимовой и Майи Плисецкой с автографами. Три артефакта проданы за 950 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Балетная обувь оказалась в каталоге "Литфонда" из итальянской коллекции. Ранее ее выставляли в Государственной Третьяковской галерее. Ведущий солист Большого Театра Васильев выступал в балетных полуботинках на сцене "Арена ди Верона" в балете "Грек Зорба" (Zorba il Greco), об этом говорится в подписи, датируемой концом 1980-х. Надпись начала 1980-х на пуантах примы Большого театра Максимовой свидетельствует, что в них она выступала в спектаклях "Ромео и Джульетта" и "Корсар" Римского оперного театра. Пуанты Плисецкой также подписаны началом 1980-х. Лидирующая ставка за все три пары балетной обуви составляла 320 тысяч рублей.
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МоскваМайя ПлисецкаяЕкатерина МаксимоваВладимир ВасильевБольшой театрРоссияБалет
 
 
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