https://ria.ru/20241029/pozhar-1980781428.html

На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение

На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.10.2024

На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:57

2024-10-29T18:57

2024-10-29T19:03

происшествия

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Во вторник днем на Лихачевском проспекте в Долгопрудном произошло возгорание на территории складских помещений, предназначенных для хранения удобрений. Позже пожар удалось локализовать на площади 1 300 квадратных метров."Открытое горение на складе в Долгопрудном ликвидировано", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20241023/mchs-1979683991.html

долгопрудный

россия

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2024

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происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)