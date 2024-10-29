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На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение
На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.10.2024
На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:57
2024-10-29T18:57
2024-10-29T19:03
происшествия
долгопрудный
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Во вторник днем на Лихачевском проспекте в Долгопрудном произошло возгорание на территории складских помещений, предназначенных для хранения удобрений. Позже пожар удалось локализовать на площади 1 300 квадратных метров."Открытое горение на складе в Долгопрудном ликвидировано", - говорится в сообщении МЧС.
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происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировали открытое горение
МЧС: открытое горение на складе с удобрениями в Долгопрудном ликвидировано