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Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали - РИА Новости, 29.10.2024
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17:22 29.10.2024 (обновлено: 17:27 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980755945.html
Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали
Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали - РИА Новости, 29.10.2024
Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали
Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:22
2024-10-29T17:27
происшествия
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241024/pozhar-1979911428.html
долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали

МЧС: пожар на складе в Долгопрудном локализован на площади 1300 "квадратов"

© РИА НовостиПожар на складе в Долгопрудном
Пожар на складе в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости
Пожар на складе в Долгопрудном
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияДолгопрудныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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