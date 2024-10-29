https://ria.ru/20241029/pozhar-1980755945.html

Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали

Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали - РИА Новости, 29.10.2024

Пожар на складе с удобрениями в Долгопрудном локализовали

Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:22

2024-10-29T17:22

2024-10-29T17:27

происшествия

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном удалось локализовать на площади 1300 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241024/pozhar-1979911428.html

долгопрудный

россия

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2024

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происшествия, долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)