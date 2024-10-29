https://ria.ru/20241029/pozhar-1980739965.html
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание - РИА Новости, 29.10.2024
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание
Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:34
2024-10-29T16:34
2024-10-29T16:39
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Тушение пожара продолжается. Огонь распространился на соседнее здание. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.На складе хранились удобрения и садовый инвентарь, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980609456.html
долгопрудный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание
В Долгопрудном огонь с горящего склада с удобрениями перешел на соседнее здание