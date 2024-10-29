https://ria.ru/20241029/pozhar-1980739965.html

В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание

В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание - РИА Новости, 29.10.2024

В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание

Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:34

2024-10-29T16:34

2024-10-29T16:39

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Тушение пожара продолжается. Огонь распространился на соседнее здание. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.На складе хранились удобрения и садовый инвентарь, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241029/pozhar-1980609456.html

долгопрудный

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия