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В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание - РИА Новости, 29.10.2024
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16:34 29.10.2024 (обновлено: 16:39 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980739965.html
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание - РИА Новости, 29.10.2024
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание
Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:34
2024-10-29T16:39
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Тушение пожара продолжается. Огонь распространился на соседнее здание. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.На складе хранились удобрения и садовый инвентарь, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980609456.html
долгопрудный
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долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Долгопрудном огонь с горящего склада перешел на соседнее здание

В Долгопрудном огонь с горящего склада с удобрениями перешел на соседнее здание

© РИА НовостиПожар на складе в Долгопрудном
Пожар на складе в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости
Пожар на складе в Долгопрудном
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Огонь с горящего в подмосковном Долгопрудном склада с удобрениями перешел на соседнее здание, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Тушение пожара продолжается. Огонь распространился на соседнее здание. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.
На складе хранились удобрения и садовый инвентарь, уточнили в ведомстве.
Ликвидация пожара на Волоколамском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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ДолгопрудныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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