Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 29.10.2024 (обновлено: 15:41 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980719154.html
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад - РИА Новости, 29.10.2024
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад
Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:29
2024-10-29T15:41
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980723416_0:515:920:1033_1920x0_80_0_0_bd42462885eae113ec01c2a908d6ca00.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44."Площадь пожара 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняют сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980600601.html
долгопрудный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980723416_0:429:920:1119_1920x0_80_0_0_81c97716cd26fc923307ffbb594c9878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад

МЧС: площадь пожара на складе в подмосковном Долгопрудном достигла 1200 кв м

© РИА НовостиПожар на складе в Долгопрудном
Пожар на складе в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости
Пожар на складе в Долгопрудном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44.
«
"Площадь пожара 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняют сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 17 единиц техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
На стройплощадке в Москве загорелись бытовки
28 октября, 23:01
 
ДолгопрудныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала