https://ria.ru/20241029/pozhar-1980719154.html

В подмосковном Долгопрудном загорелся склад

В подмосковном Долгопрудном загорелся склад - РИА Новости, 29.10.2024

В подмосковном Долгопрудном загорелся склад

Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:29

2024-10-29T15:29

2024-10-29T15:41

долгопрудный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44."Площадь пожара 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняют сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980600601.html

долгопрудный

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)