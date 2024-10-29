https://ria.ru/20241029/pozhar-1980719154.html
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад - РИА Новости, 29.10.2024
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад
Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:29
2024-10-29T15:29
2024-10-29T15:41
долгопрудный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Площадь пожара в здании склада в подмосковном Долгопрудном достигла 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании внутри склада размером 20 на 30 метров по адресу: Лихачёвский проезд, дом 44."Площадь пожара 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пожар произошел внутри складского помещения, где хранились удобрения. Тушение осложняют сильное задымление и высокая пожарная нагрузка. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980600601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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долгопрудный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Долгопрудный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Долгопрудном загорелся склад
МЧС: площадь пожара на складе в подмосковном Долгопрудном достигла 1200 кв м