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Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали - РИА Новости, 29.10.2024
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01:16 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pozhar-1980609456.html
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали - РИА Новости, 29.10.2024
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали
Загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T01:16
2024-10-29T01:16
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Вечером в понедельник на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошел пожар. МЧС РФ сообщало, что на площади 150 квадратных метров горят 12 бытовок, спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов", около полуночи пожар локализовали. Позже ведомство проинформировало, что открытое горение ликвидировано. "МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Происшествия
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали

МЧС: загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота спасателей на мотоциклах
Работа спасателей на мотоциклах - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа спасателей на мотоциклах . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Вечером в понедельник на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошел пожар. МЧС РФ сообщало, что на площади 150 квадратных метров горят 12 бытовок, спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов", около полуночи пожар локализовали. Позже ведомство проинформировало, что открытое горение ликвидировано.
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Вчера, 07:41
"МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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