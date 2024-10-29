https://ria.ru/20241029/pozhar-1980609456.html

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали - РИА Новости, 29.10.2024

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве ликвидировали

Загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T01:16

2024-10-29T01:16

2024-10-29T01:16

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Загоревшиеся бытовки на Волоколамском шоссе в Москве потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Вечером в понедельник на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошел пожар. МЧС РФ сообщало, что на площади 150 квадратных метров горят 12 бытовок, спасатели вынесли из соседних бытовок 10 газовых и три кислородных баллона. Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов", около полуночи пожар локализовали. Позже ведомство проинформировало, что открытое горение ликвидировано. "МЧС России: пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия