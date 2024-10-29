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Подразделения "Севера" отбили пять контратак ВСУ в Курской области
Подразделения "Севера" отбили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Подразделения "Севера" отбили пять контратак ВСУ в Курской области
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили пять украинских контратак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:06
2024-10-29T14:06
2024-10-29T14:15
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отбили пять украинских контратак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово", - говорится в сводке военного ведомства."Подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Подразделения "Севера" отбили пять контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: при неудачных контратаках в Курской области ВСУ потеряли 60 человек