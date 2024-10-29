Россия отвергла обвинения США в фейках о помощи пострадавшим от ураганов
Песков: Россия отвергает обвинения США в фейках о помощи людям при ураганах
© AP Photo / Wilfredo LeeПрохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
© AP Photo / Wilfredo Lee
Прохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия отвергает обвинения США, что Москва распространяла фейки об отсутствии помощи со стороны американских властей пострадавшим от ураганов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу, но уже в дезинформации, связанной с деятельностью американских властей по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.
"Мы, честно говоря, каждый день видим самые разные обвинения в адрес России, в адрес Ирана, в адрес Кореи, в адрес Кубы и так далее. Это уже какое-то, знаете, излюбленное такое упражнение, которое выполняется уже как ритуальное упражнение. Во всем нужно в первую очередь обвинить Россию. При этом, очевидно, что ни разу сколь-либо аргументированных обвинений не было, которые каким-то образом хотя бы, не то что доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может действительно идти о России. Поэтому это не что иное, как голословные обвинения, мы их абсолютно отвергаем", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения американских СМИ и властей о якобы распространении Россией недостоверной информации во время последних ураганов в США.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США. -0-
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