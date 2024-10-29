https://ria.ru/20241029/pogoda-1980802039.html

На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед

На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед - РИА Новости, 29.10.2024

На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед

"Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:17

2024-10-29T22:17

2024-10-29T22:17

общество

евгений тишковец

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Черный" лёд или потенциальная гололедица в ночь с 29 на 30 октября 2024 года. Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в то же время на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.

https://ria.ru/20241029/rezina-1979375832.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, евгений тишковец, россия, центр "фобос"