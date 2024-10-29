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На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед - РИА Новости, 29.10.2024
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22:17 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pogoda-1980802039.html
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед - РИА Новости, 29.10.2024
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед
"Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:17
2024-10-29T22:17
общество
евгений тишковец
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Черный" лёд или потенциальная гололедица в ночь с 29 на 30 октября 2024 года. Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в то же время на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.
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общество, евгений тишковец, россия, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Россия, Центр "Фобос"
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед

Синоптик Тишковец: в Центральной России в ночь на среду ожидается "черный" лед

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГололедица
Гололедица - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Черный" лёд или потенциальная гололедица в ночь с 29 на 30 октября 2024 года. Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в то же время на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.
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