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На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед - РИА Новости, 29.10.2024
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед
"Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T22:17
2024-10-29T22:17
2024-10-29T22:17
общество
евгений тишковец
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Черный" лед" или слабая гололедица ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Черный" лёд или потенциальная гололедица в ночь с 29 на 30 октября 2024 года. Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра", - рассказал Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в то же время на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.
https://ria.ru/20241029/rezina-1979375832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, россия, центр "фобос"
Общество, Евгений Тишковец, Россия, Центр "Фобос"
На дорогах Центральной России ночью появится "черный" лед
Синоптик Тишковец: в Центральной России в ночь на среду ожидается "черный" лед