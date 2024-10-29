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В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери - РИА Новости, 29.10.2024
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12:27 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podrostok-1980668176.html
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери - РИА Новости, 29.10.2024
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери
Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:27
2024-10-29T12:27
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что 16-летний юноша в поселке Ергач Кунгурского округа во время ссоры со старшим братом ударил мать ножом в грудь. Женщина погибла на месте. Во время конфликта между братьями она вступилась за старшего сына. Инцидент произошел утром 27 октября. "В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение.
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери

Пермский суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери ножом

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramРабота СК РФ на месте убийства женщины в населенном пункте Ергач Пермского края
Работа СК РФ на месте убийства женщины в населенном пункте Ергач Пермского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Работа СК РФ на месте убийства женщины в населенном пункте Ергач Пермского края
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщило, что 16-летний юноша в поселке Ергач Кунгурского округа во время ссоры со старшим братом ударил мать ножом в грудь. Женщина погибла на месте. Во время конфликта между братьями она вступилась за старшего сына. Инцидент произошел утром 27 октября.
"В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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