https://ria.ru/20241029/podrostok-1980668176.html
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери - РИА Новости, 29.10.2024
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери
Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:27
2024-10-29T12:27
2024-10-29T12:27
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что 16-летний юноша в поселке Ергач Кунгурского округа во время ссоры со старшим братом ударил мать ножом в грудь. Женщина погибла на месте. Во время конфликта между братьями она вступилась за старшего сына. Инцидент произошел утром 27 октября. "В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери
Пермский суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери ножом