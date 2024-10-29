https://ria.ru/20241029/podrostok-1980668176.html

В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери

В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери - РИА Новости, 29.10.2024

В Пермском крае арестовали подростка, подозреваемого в убийстве матери

Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:27

2024-10-29T12:27

2024-10-29T12:27

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Суд арестовал подростка из Пермского края, подозреваемого в убийстве матери, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщило, что 16-летний юноша в поселке Ергач Кунгурского округа во время ссоры со старшим братом ударил мать ножом в грудь. Женщина погибла на месте. Во время конфликта между братьями она вступилась за старшего сына. Инцидент произошел утром 27 октября. "В отношении несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240924/podrostok-1974357987.html

пермский край

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)