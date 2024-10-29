https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980753975.html

Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты

Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты - РИА Новости, 29.10.2024

Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты

Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили консультацию по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты в МФЦ... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:16

2024-10-29T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили консультацию по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты в МФЦ региона по видеосвязи и мобильному телефону, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что пилотный проект уже охватил порядка 30 городских округов региона. Дистанционное консультирование позволит улучшить доступность услуг для пожилых людей и инвалидов, живущих в удаленных районах или имеющих проблемы с мобильностью. Онлайн консультации получили уже более 15 тысяч жителей. Специалисты социальной защиты оказывают консультации по телефону или в режиме видеоконференции по графику работы МФЦ с 8.00 до 20.00. Получить консультацию можно, позвонив по телефону горячей линии 122, ввести добавочную цифру шесть и попросить переключить на специалиста управления.

https://ria.ru/20241029/sotsobekt-1980735825.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мфц (многофункциональный центр)