https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980753975.html
Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты
Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты - РИА Новости, 29.10.2024
Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили онлайн-консультации соцзащиты
Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили консультацию по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты в МФЦ... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
2024-10-29T17:16
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Подмосковья получили консультацию по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформлению выплат, льгот и других услуг соцзащиты в МФЦ региона по видеосвязи и мобильному телефону, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что пилотный проект уже охватил порядка 30 городских округов региона. Дистанционное консультирование позволит улучшить доступность услуг для пожилых людей и инвалидов, живущих в удаленных районах или имеющих проблемы с мобильностью. Онлайн консультации получили уже более 15 тысяч жителей. Специалисты социальной защиты оказывают консультации по телефону или в режиме видеоконференции по графику работы МФЦ с 8.00 до 20.00. Получить консультацию можно, позвонив по телефону горячей линии 122, ввести добавочную цифру шесть и попросить переключить на специалиста управления.
https://ria.ru/20241029/sotsobekt-1980735825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мфц (многофункциональный центр)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), МФЦ (многофункциональный центр)