https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980743422.html

Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"

Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 29.10.2024

Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"

Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:44

2024-10-29T16:44

2024-10-29T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

елена образцова

серпухов

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет под девизом "Россия объединяет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, в Серпуховском историко-художественном музее для посетителей подготовили насыщенную программу с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, познавательной викториной по истории Серпухова, авторской экскурсией "Тайны старого особняка" и многое другое. Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" отметит этот день спектаклем "А. Чехов. Рассказики" в постановке мытищинского театра ФЭСТ. В музее-заповеднике П. И. Чайковского до позднего вечера посетителям бесплатно будут доступны выставочные проекты музея "П.И. Чайковский. Симфония "Жизнь" и "Елена Образцова. Жить — значит петь". Там также состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора и ряд уникальных мероприятий, подготовленных специально к "Ночи искусств". Также другие музеи подготовили для жителей и гостей региона программы для "Ночи искусств".

московская область (подмосковье)

серпухов

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), елена образцова, серпухов