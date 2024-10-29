Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет под девизом "Россия объединяет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Серпуховском историко-художественном музее для посетителей подготовили насыщенную программу с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, познавательной викториной по истории Серпухова, авторской экскурсией "Тайны старого особняка" и многое другое.
© Фото : Мемориальный Музыкальный Музей-заповедник П.И. ЧайковскогоМузей-заповедник П.И. Чайковского в Клину
Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину
Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" отметит этот день спектаклем "А. Чехов. Рассказики" в постановке мытищинского театра ФЭСТ.
В музее-заповеднике П. И. Чайковского до позднего вечера посетителям бесплатно будут доступны выставочные проекты музея "П.И. Чайковский. Симфония "Жизнь" и "Елена Образцова. Жить — значит петь". Там также состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора и ряд уникальных мероприятий, подготовленных специально к "Ночи искусств".
Также другие музеи подготовили для жителей и гостей региона программы для "Ночи искусств".