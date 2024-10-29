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Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 29.10.2024
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Новости Подмосковья
 
16:44 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980743422.html
Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"
Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств" - РИА Новости, 29.10.2024
Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"
Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:44
2024-10-29T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
елена образцова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет под девизом "Россия объединяет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Так, в Серпуховском историко-художественном музее для посетителей подготовили насыщенную программу с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, познавательной викториной по истории Серпухова, авторской экскурсией "Тайны старого особняка" и многое другое. Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" отметит этот день спектаклем "А. Чехов. Рассказики" в постановке мытищинского театра ФЭСТ. В музее-заповеднике П. И. Чайковского до позднего вечера посетителям бесплатно будут доступны выставочные проекты музея "П.И. Чайковский. Симфония "Жизнь" и "Елена Образцова. Жить — значит петь". Там также состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора и ряд уникальных мероприятий, подготовленных специально к "Ночи искусств". Также другие музеи подготовили для жителей и гостей региона программы для "Ночи искусств".
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московская область (подмосковье), елена образцова, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Елена Образцова, Серпухов

Подмосковье присоединится ко Всероссийской акции "Ночь искусств"

© Фото : Музей-заповедник П. И. Чайковского/ВконтактеФестиваль имени Чайковского в Клину
Фестиваль имени Чайковского в Клину - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Музей-заповедник П. И. Чайковского/Вконтакте
Фестиваль имени Чайковского в Клину
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Государственные музеи Подмосковья присоединятся 3 и 4 ноября ко Всероссийской акции "Ночь искусств", в этом году она посвящена Дню народного единства и пройдет под девизом "Россия объединяет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в Серпуховском историко-художественном музее для посетителей подготовили насыщенную программу с экскурсиями по постоянным и временным экспозициям, познавательной викториной по истории Серпухова, авторской экскурсией "Тайны старого особняка" и многое другое.
© Фото : Мемориальный Музыкальный Музей-заповедник П.И. ЧайковскогоМузей-заповедник П.И. Чайковского в Клину
Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Мемориальный Музыкальный Музей-заповедник П.И. Чайковского
Музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину
Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" отметит этот день спектаклем "А. Чехов. Рассказики" в постановке мытищинского театра ФЭСТ.
В музее-заповеднике П. И. Чайковского до позднего вечера посетителям бесплатно будут доступны выставочные проекты музея "П.И. Чайковский. Симфония "Жизнь" и "Елена Образцова. Жить — значит петь". Там также состоятся экскурсии по мемориальному дому композитора и ряд уникальных мероприятий, подготовленных специально к "Ночи искусств".
Также другие музеи подготовили для жителей и гостей региона программы для "Ночи искусств".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Елена ОбразцоваСерпухов
 
 
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