https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980694706.html
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья
Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:05
2024-10-29T14:05
2024-10-29T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_0955d65c60c09caae02d3402e3e25f8c.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами государственного автономного учреждения Подмосковья "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и составляет 5580 деревьев. Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств. Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал "Добродел" и официальный сайт Комлесхоза.
https://realty.ria.ru/20241028/blagoustroystvo-1980531197.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3728264f2dd90df6278ee2a5015cf002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами государственного автономного учреждения Подмосковья "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев
был увеличен и составляет 5580 деревьев.
Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств.
Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал "Добродел" и официальный сайт Комлесхоза.