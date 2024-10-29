https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980694706.html

Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья

Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024

Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья

Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:05

2024-10-29T14:05

2024-10-29T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

деревья

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами государственного автономного учреждения Подмосковья "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и составляет 5580 деревьев. Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств. Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал "Добродел" и официальный сайт Комлесхоза.

https://realty.ria.ru/20241028/blagoustroystvo-1980531197.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), деревья