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Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024
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Новости Подмосковья
 
14:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980694706.html
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 29.10.2024
Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья
Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:05
2024-10-29T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
деревья
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами государственного автономного учреждения Подмосковья "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и составляет 5580 деревьев. Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств. Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал "Добродел" и официальный сайт Комлесхоза.
https://realty.ria.ru/20241028/blagoustroystvo-1980531197.html
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московская область (подмосковье), деревья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Деревья

Более пяти тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья

© РИА Новости / Сергей ГунеевОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Осенний лес
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подмосковья убрали 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5253 аварийных дерева, внесенных в государственное задание на 2024 год. Работы по рубке проводятся силами государственного автономного учреждения Подмосковья "Центрлесхоз", подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан объем работ по рубке аварийных деревьев был увеличен и составляет 5580 деревьев.
Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского, Сергиево-Посадского, Волоколамского, Ступинского и Истринского лесничеств.
Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через Единый центр управления регионом, официальный региональный портал "Добродел" и официальный сайт Комлесхоза.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Деревья
 
 
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