https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980688223.html

Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье

Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье - РИА Новости, 29.10.2024

Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье

Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:44

2024-10-29T13:44

2024-10-29T13:44

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики. Также мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

https://ria.ru/20241028/medspravki-1980564605.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ника