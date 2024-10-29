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Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье - РИА Новости, 29.10.2024
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье
Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:44
2024-10-29T13:44
2024-10-29T13:44
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики. Также мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), ника
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ
детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики.
Также мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.