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Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье - РИА Новости, 29.10.2024
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Новости Подмосковья
 
13:44 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980688223.html
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье - РИА Новости, 29.10.2024
Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье
Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:44
2024-10-29T13:44
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики. Также мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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московская область (подмосковье), ника
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), НИКА

Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМобильный комплекс НИКИ детства
Мобильный комплекс НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Мобильный комплекс НИКИ детства
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 120 выездов в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Такие выезды позволяют своевременно выявить патологии у детей и вовремя начать лечение. Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти 9 тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики", - сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
В состав выездной бригады входят: пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, врач ультразвуковой диагностики.
Также мобильный комплекс оборудован современной медицинской техникой: клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НИКА
 
 
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