https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980672349.html
В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек
В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек - РИА Новости, 29.10.2024
В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек
Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего знакомого из-за денег, а свою сожительницу - чтобы она не рассказала о преступлении, сообщили... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:37
2024-10-29T12:37
2024-10-29T12:37
происшествия
россия
владимирская область
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего знакомого из-за денег, а свою сожительницу - чтобы она не рассказала о преступлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего Бориса Квика. Он признан виновным в убийстве двух человек, в разбое, в покушении на кражу, а также в хищении паспорта одного из потерпевших... Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбываем в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. Установлено, что 16 мая 2023 года житель Владимирской области Квик и его сожительница пришли в гости к знакомому. "Осужденный попытался похитить денежные средства с банковского счета последнего, используя для этого банковское приложение. Узнав об этом, потерпевший попытался выгнать его из квартиры, однако Квик схватил стеклянную пепельницу и нож и нанес ему множественные колото-резаные ранения в различные части тела", - отмечается в сообщении. Затем, "понимая, что его сожительница может сообщить о произошедшем в правоохранительные органы", Квик убил и ее - ударами ножом в область головы и шеи. После чего скрылся с места происшествия с имуществом на сумму более 700 тысяч рублей и паспортом погибшего.
https://ria.ru/20241029/podrostok-1980668176.html
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, владимирская область, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Владимирская область, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство двух человек из-за денег