https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980672349.html

В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек

В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек - РИА Новости, 29.10.2024

В Подмосковье мужчина получил пожизненный срок за убийство двух человек

Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего знакомого из-за денег, а свою сожительницу - чтобы она не рассказала о преступлении, сообщили... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:37

2024-10-29T12:37

2024-10-29T12:37

происшествия

россия

владимирская область

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению мужчину, убившего знакомого из-за денег, а свою сожительницу - чтобы она не рассказала о преступлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего Бориса Квика. Он признан виновным в убийстве двух человек, в разбое, в покушении на кражу, а также в хищении паспорта одного из потерпевших... Приговором Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбываем в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. Установлено, что 16 мая 2023 года житель Владимирской области Квик и его сожительница пришли в гости к знакомому. "Осужденный попытался похитить денежные средства с банковского счета последнего, используя для этого банковское приложение. Узнав об этом, потерпевший попытался выгнать его из квартиры, однако Квик схватил стеклянную пепельницу и нож и нанес ему множественные колото-резаные ранения в различные части тела", - отмечается в сообщении. Затем, "понимая, что его сожительница может сообщить о произошедшем в правоохранительные органы", Квик убил и ее - ударами ножом в область головы и шеи. После чего скрылся с места происшествия с имуществом на сумму более 700 тысяч рублей и паспортом погибшего.

https://ria.ru/20241029/podrostok-1980668176.html

https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, владимирская область, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом