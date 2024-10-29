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Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз - РИА Новости, 29.10.2024
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Новости Подмосковья
 
12:22 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980666588.html
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз - РИА Новости, 29.10.2024
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз
Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:22
2024-10-29T12:22
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что каждый месяц через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив. Услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Справки". Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения.
https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что каждый месяц через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив.
Услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Справки".
Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения.
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