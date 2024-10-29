https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980666588.html

Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз

Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз - РИА Новости, 29.10.2024

Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз

Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:22

2024-10-29T12:22

2024-10-29T12:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что каждый месяц через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив. Услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Справки". Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения.

https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html

https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)