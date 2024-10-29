https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980666588.html
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз - РИА Новости, 29.10.2024
Жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой архива более 35 тысяч раз
Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:22
2024-10-29T12:22
2024-10-29T12:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что каждый месяц через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив. Услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Справки". Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения.
https://ria.ru/20241028/prilozhenie-1980570808.html
https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Услугой "Выдача архивных справок госархивов Московской области" воспользовались более 35 тысяч раз на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Чтобы получить сведения из архива Московской области, достаточно оформить онлайн-заявление на региональном портале. Копия архивного документа, подписанная электронной подписью, будет направлена в личный кабинет пользователя. В рамках услуги можно узнать о недвижимости, трудовом стаже, заработной плате, об истории дома или улицы и многом другом", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что каждый месяц через региональный портал от заявителей поступает более трех тысяч заявок в архив.
Услуга "Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем государственным архивом Московской области" доступна на региональном портале в разделе "Личные документы" – "Справки".
Чтобы оформить заявление, нужно выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя, а после этого заполнить заявку. Подача заявлений открыта для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Сроки предоставления услуги и ее стоимость зависят от выбранной цели обращения.