https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980665284.html

Более четырех млрд рублей вложат в новый индустриальный парк в Подмосковье

Более четырех млрд рублей вложат в новый индустриальный парк в Подмосковье - РИА Новости, 29.10.2024

Более четырех млрд рублей вложат в новый индустриальный парк в Подмосковье

В новый индустриальный парк Подмосковья инвестируют 4,4 миллиарда рублей, его запуск запланирован на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:18

2024-10-29T12:18

2024-10-29T12:18

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В новый индустриальный парк Подмосковья инвестируют 4,4 миллиарда рублей, его запуск запланирован на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новую площадку запустят на территории городского округа Серпухов на предоставленном инвестору участке без торгов. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключено между правительством Московской области, AVA Group и АО "Большой Серпухов". "Подмосковные индустриальные парки являются востребованными площадками для инвесторов, реализующих проекты в самых разных сферах промышленности. Это, в том числе, проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета страны. Площадь индустриального парка "Пущино" составит 53,8 гектара. Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору на льготных условиях — без проведения торгов. Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 миллиарда рублей", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что запуск индустриального парка запланирован на 2026 год. На его территории создадут порядка тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья. В рамках индустриального парка "Пущино" будет построено около 100 тысяч квадратных метров производственных и лабораторных корпусов. Проект реализуется в рамках поручения президента РФ по развитию проекта "Большой Серпухов". Он призван обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущина и Протвина научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности.

https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980548208.html

https://ria.ru/20241028/vystavka-1980475863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), инвестиции