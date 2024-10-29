https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980637021.html
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из аэрозольного пистолета
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 29.10.2024
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из аэрозольного пистолета
Восемь мужчин доставили в отделение полиции после конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета в Подмосковье, по предварительной информации, никто не... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T09:59
2024-10-29T09:59
2024-10-29T09:59
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Восемь мужчин доставили в отделение полиции после конфликта со стрельбой из аэрозольного пистолета в Подмосковье, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Полицейские доставили в территориальный отдел УМВД России по г.о. Красногорск восемь участников конфликта, произошедшего около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что задержанными оказались мужчины в возрасте от 21 года до 45 лет. У одного из них обнаружен аэрозольный пистолет, из которого были произведены выстрелы в воздух. Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших не поступало. Полиция устанавливает детали произошедшего, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье произошел конфликт со стрельбой из аэрозольного пистолета
В Красногорске произошел конфликт со стрельбой из аэрозольного пистолета