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В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений - РИА Новости, 29.10.2024
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Российские подводные лодки класса "Борей" обладают значительными стратегическими преимуществами перед американскими конкурентами, пишет журнал National... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:11
2024-10-29T15:11
2024-10-29T15:12
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военно-морские силы сша
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подводные лодки проекта 955 "борей"
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подводные лодки класса "Борей" обладают значительными стратегическими преимуществами перед американскими конкурентами, пишет журнал National Interest."Оснащенные передовой гидроакустической системой "Иртыш-Амфора-Б-055", подводные лодки класса "Борей" могут обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подлодки класса "Огайо" и "Вирджиния" ВМС США", — говорится в тексте.Автор статьи поясняет, что подлодки класса "Борей" обладают большей ситуационной осведомленностью, чем даже самая мощная американская субмарина. По его мнению, у России есть "настоящая жемчужина среди подлодок", и Америка не может игнорировать это превосходство.Подводные лодки проекта 955 "Борей" — серия российских стратегических атомных подводных лодок четвертого поколения, вооруженных 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". В период с 1996 по 2014 годы было построено три подводных лодки проекта 955 "Борей".
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америка, военно-морские силы сша, в мире, подводные лодки проекта 955 "борей", вмф рф, россия
Америка, Военно-морские силы США, В мире, Подводные лодки проекта 955 "Борей", ВМФ РФ, Россия
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
National Interest: российские подлодки "Борей" превзошли конкурентов из США