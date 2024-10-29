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В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений - РИА Новости, 29.10.2024
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15:11 29.10.2024 (обновлено: 15:12 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/podlodki-1980713689.html
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений - РИА Новости, 29.10.2024
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений
Российские подводные лодки класса "Борей" обладают значительными стратегическими преимуществами перед американскими конкурентами, пишет журнал National... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:11
2024-10-29T15:12
америка
военно-морские силы сша
в мире
подводные лодки проекта 955 "борей"
вмф рф
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подводные лодки класса "Борей" обладают значительными стратегическими преимуществами перед американскими конкурентами, пишет журнал National Interest."Оснащенные передовой гидроакустической системой "Иртыш-Амфора-Б-055", подводные лодки класса "Борей" могут обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подлодки класса "Огайо" и "Вирджиния" ВМС США", — говорится в тексте.Автор статьи поясняет, что подлодки класса "Борей" обладают большей ситуационной осведомленностью, чем даже самая мощная американская субмарина. По его мнению, у России есть "настоящая жемчужина среди подлодок", и Америка не может игнорировать это превосходство.Подводные лодки проекта 955 "Борей" — серия российских стратегических атомных подводных лодок четвертого поколения, вооруженных 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". В период с 1996 по 2014 годы было построено три подводных лодки проекта 955 "Борей".
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
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америка, военно-морские силы сша, в мире, подводные лодки проекта 955 "борей", вмф рф, россия
Америка, Военно-морские силы США, В мире, Подводные лодки проекта 955 "Борей", ВМФ РФ, Россия
В США нашли "жемчужину" среди российских вооружений

National Interest: российские подлодки "Борей" превзошли конкурентов из США

© РИА Новости / Олег Кулешов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские подводные лодки класса "Борей" обладают значительными стратегическими преимуществами перед американскими конкурентами, пишет журнал National Interest.
"Оснащенные передовой гидроакустической системой "Иртыш-Амфора-Б-055", подводные лодки класса "Борей" могут обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем подлодки класса "Огайо" и "Вирджиния" ВМС США", — говорится в тексте.
Автор статьи поясняет, что подлодки класса "Борей" обладают большей ситуационной осведомленностью, чем даже самая мощная американская субмарина. По его мнению, у России есть "настоящая жемчужина среди подлодок", и Америка не может игнорировать это превосходство.
Подводные лодки проекта 955 "Борей" — серия российских стратегических атомных подводных лодок четвертого поколения, вооруженных 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава". В период с 1996 по 2014 годы было построено три подводных лодки проекта 955 "Борей".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
 
АмерикаВоенно-морские силы СШАВ миреПодводные лодки проекта 955 "Борей"ВМФ РФРоссия
 
 
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