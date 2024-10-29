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Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области
Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области - РИА Новости, 29.10.2024
Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области
Для контрактников в Тульской области действуют 68 мер поддержки, а сумма выплат за первый год составляет более 5 миллионов рублей без учета премий, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:40
2024-10-29T11:40
2024-10-29T11:40
тульская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Для контрактников в Тульской области действуют 68 мер поддержки, а сумма выплат за первый год составляет более 5 миллионов рублей без учета премий, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Дмитрий Миляев поднял выплаты тем, кто заключит в Тульской области контракт с министерством обороны РФ до 31 декабря 2024 года. Теперь они составляют 2 миллиона 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 миллиона рублей без учета премий", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки. Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы и стоимость визы. Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 миллиона рублей): Также среди мер поддержки: предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО; освобождение от начисления пеней по кредитам; бесплатные путевки для летнего отдыха; освобождение от транспортного налога; бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школе и другое.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Для контрактников в Тульской области действуют 68 мер поддержки, а сумма выплат за первый год составляет более 5 миллионов рублей без учета премий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Дмитрий Миляев поднял выплаты тем, кто заключит в Тульской области контракт с министерством обороны РФ до 31 декабря 2024 года. Теперь они составляют 2 миллиона 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 миллиона рублей без учета премий", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки.
Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы
и стоимость визы.
Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 миллиона рублей):
- выделение награжденным орденами РФ земельного участка для строительства дома (или выплата 200 тысяч рублей);
- полная компенсация затрат на догазификацию дома;
- 15 тысяч рублей семье участника СВО;
- 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет;
- 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 18 до 23 лет при условии его обучения на очном отделении;
- 30 тысяч рублей при поступлении ребенка в вуз;
- льготное транспортное обслуживание.
Также среди мер поддержки: предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО; освобождение от начисления пеней по кредитам; бесплатные путевки для летнего отдыха; освобождение от транспортного налога; бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школе и другое.