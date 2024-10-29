https://ria.ru/20241029/podderzhka-1980658010.html

Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области

Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области - РИА Новости, 29.10.2024

Почти 70 мер поддержки для контрактников действуют в Тульской области

Для контрактников в Тульской области действуют 68 мер поддержки, а сумма выплат за первый год составляет более 5 миллионов рублей без учета премий, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:40

2024-10-29T11:40

2024-10-29T11:40

тульская область

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Для контрактников в Тульской области действуют 68 мер поддержки, а сумма выплат за первый год составляет более 5 миллионов рублей без учета премий, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Дмитрий Миляев поднял выплаты тем, кто заключит в Тульской области контракт с министерством обороны РФ до 31 декабря 2024 года. Теперь они составляют 2 миллиона 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 миллиона рублей без учета премий", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки. Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы и стоимость визы. Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 миллиона рублей): Также среди мер поддержки: предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО; освобождение от начисления пеней по кредитам; бесплатные путевки для летнего отдыха; освобождение от транспортного налога; бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школе и другое.

https://ria.ru/20241025/vyplaty-1980087855.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964882709.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов