https://ria.ru/20241029/peskov-1980678160.html

В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков

В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024

В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков

Президент России Владимир Путин относился к доктору экономических наук, политику, профессору Евгению Примакову с огромным уважением, в Кремле хранят память о... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:01

2024-10-29T13:01

2024-10-29T13:01

россия

евгений примаков

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин относился к доктору экономических наук, политику, профессору Евгению Примакову с огромным уважением, в Кремле хранят память о нем память, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник Примакову исполнилось бы 95 лет. "Оценивают (Примакова - ред.) как легендарного человека, который внес огромный вклад, трудно преувеличить, в развитие наших стран и в формирование внешней политики нашей страны, в формирование, действительно, суверенной линии, самостоятельной, независимой. Его вклад огромен. Президент Путин относился к нему с огромным уважением, и мы все храним память о Евгении Максимовиче Примакове", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к политику. Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьером России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".

https://ria.ru/20241029/primakov-1980531785.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евгений примаков, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф