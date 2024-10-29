https://ria.ru/20241029/peskov-1980678160.html
В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков
В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков
Президент России Владимир Путин относился к доктору экономических наук, политику, профессору Евгению Примакову с огромным уважением, в Кремле хранят память о... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:01
2024-10-29T13:01
2024-10-29T13:01
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин относился к доктору экономических наук, политику, профессору Евгению Примакову с огромным уважением, в Кремле хранят память о нем память, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Во вторник Примакову исполнилось бы 95 лет. "Оценивают (Примакова - ред.) как легендарного человека, который внес огромный вклад, трудно преувеличить, в развитие наших стран и в формирование внешней политики нашей страны, в формирование, действительно, суверенной линии, самостоятельной, независимой. Его вклад огромен. Президент Путин относился к нему с огромным уважением, и мы все храним память о Евгении Максимовиче Примакове", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к политику. Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьером России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений примаков, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Евгений Примаков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
В Кремле хранят память о Примакове, заявил Песков
Песков: Путин относился к Евгению Примакову с огромным уважением
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин относился к доктору экономических наук, политику, профессору Евгению Примакову с огромным уважением, в Кремле хранят память о нем память, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Во вторник Примакову исполнилось бы 95 лет.
"Оценивают (Примакова - ред.) как легендарного человека, который внес огромный вклад, трудно преувеличить, в развитие наших стран и в формирование внешней политики нашей страны, в формирование, действительно, суверенной линии, самостоятельной, независимой. Его вклад огромен. Президент Путин относился к нему с огромным уважением, и мы все храним память о Евгении Максимовиче Примакове", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к политику.
Евгений Примаков - доктор экономических наук, профессор, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владел английским, арабским и грузинским языками. Был награжден многими отечественными и иностранными государственными наградами. В 1998 году стал премьером России и возглавлял российскую часть российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, в 1999 году, избравшись в Госдуму
, возглавил фракцию "Отечество - вся Россия".