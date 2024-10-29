https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html
Песков ответил на вопрос о солдатах КНДР в Курской области
Песков ответил на вопрос о солдатах КНДР в Курской области - РИА Новости, 29.10.2024
Песков ответил на вопрос о солдатах КНДР в Курской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о солдатах КНДР в Курской области, отметив, что президент Владимир Путин уже... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:42
2024-10-29T12:42
2024-10-29T12:42
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о солдатах КНДР в Курской области, отметив, что президент Владимир Путин уже все сказал по этой теме на заключительной пресс-конференции саммита БРИКС в Казани. "Мне нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении генсека НАТО Марка Рютте об официальном подтверждении присутствия армии КНДР в Курской области. Ранее Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. -0-
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РИА Новости
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Песков ответил на вопрос о солдатах КНДР в Курской области
Песков: президент уже все сказал по теме солдат КНДР в Курской области