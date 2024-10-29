https://ria.ru/20241029/peskov-1980673369.html
В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии
В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии
Рассуждение о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля, победил тот, за кого граждане проголосовали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:42
2024-10-29T12:42
2024-10-29T12:42
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рассуждение о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля, победил тот, за кого граждане проголосовали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. "Вряд ли это наше дело, так эвентуально рассуждать о том, что было бы, если бы в выборах победила другая политическая сила. Выборы победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле видят риски превращения Грузии во "вторую Украину" при иных результатах выборов.
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в мире, грузия, россия, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Песков, Выборы в Молдавии — 2024
В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии
Песков: рассуждать о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рассуждение о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля, победил тот, за кого граждане проголосовали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
"Вряд ли это наше дело, так эвентуально рассуждать о том, что было бы, если бы в выборах победила другая политическая сила. Выборы победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле видят риски превращения Грузии во "вторую Украину" при иных результатах выборов.