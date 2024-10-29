https://ria.ru/20241029/peskov-1980673369.html

В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии

В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

В Кремле ответили на вопрос о результатах выборов в Грузии

Рассуждение о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля, победил тот, за кого граждане проголосовали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:42

2024-10-29T12:42

2024-10-29T12:42

в мире

грузия

россия

дмитрий песков

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980335090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6102fefa84d62dba5df84f2bbe8b0687.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Рассуждение о результатах выборов в Грузии - не дело Кремля, победил тот, за кого граждане проголосовали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. "Вряд ли это наше дело, так эвентуально рассуждать о том, что было бы, если бы в выборах победила другая политическая сила. Выборы победил тот, за кого граждане Грузии отдали свои голоса", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле видят риски превращения Грузии во "вторую Украину" при иных результатах выборов.

https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024