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Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными - РИА Новости, 29.10.2024
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12:38 29.10.2024 (обновлено: 12:39 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/peskov-1980672547.html
Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными
Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными - РИА Новости, 29.10.2024
Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными
Голословность постоянных обвинений в адрес России со стороны Запада заставляет относиться к ним с иронией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:38
2024-10-29T12:39
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голословность постоянных обвинений в адрес России со стороны Запада заставляет относиться к ним с иронией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу, но уже в дезинформации, связанной с деятельностью американских властей по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям. "На самом деле, вот эта вот завидная регулярность и многообразие этих обвинений, наверное, постепенно заставляют нас уже относиться к ним с иронией просто", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения американских СМИ и властей о якобы распространении Россией недостоверной информации во время последних ураганов в США. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
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в мире, россия, сша, флорида, дмитрий песков, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, США, Флорида, Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин
Песков назвал обвинения России со стороны Запада голословными

Песков: голословность обвинений Запада заставляет относиться к ним с иронией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Голословность постоянных обвинений в адрес России со стороны Запада заставляет относиться к ним с иронией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский телеканал CNN за неделю до президентских выборов в США, во "вмешательстве" в которые часто и бездоказательно обвиняют РФ, снова бездоказательно обвинил Россию, Китай и Кубу, но уже в дезинформации, связанной с деятельностью американских властей по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.
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"На самом деле, вот эта вот завидная регулярность и многообразие этих обвинений, наверное, постепенно заставляют нас уже относиться к ним с иронией просто", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения американских СМИ и властей о якобы распространении Россией недостоверной информации во время последних ураганов в США.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на10 октября. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.
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