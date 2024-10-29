https://ria.ru/20241029/peskov-1980670789.html

В Кремле выразили обеспокоенность ультиматумами Запада властям Грузии

В Кремле выразили обеспокоенность ультиматумами Запада властям Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

В Кремле выразили обеспокоенность ультиматумами Запада властям Грузии

Кремль обеспокоен, что в официальных заявлениях стран Евросоюза и США звучат ультиматумы в адрес властей Грузии, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:36

2024-10-29T12:36

2024-10-29T12:40

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль обеспокоен, что в официальных заявлениях стран Евросоюза и США звучат ультиматумы в адрес властей Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. А все остальное - это забота правоохранительных органов Грузии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают риски раскачивания ситуации в Грузии вплоть до новой революции.Менторские заявления и ультиматумы грузинскому руководству со стороны США и Евросоюза - это отвратительные проявления, которые должны быть прекращены, добавил представитель Кремля."То, что мы видим, это совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединенных Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены", - сказал Песков журналистам.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.Осведомленные официальные источники в регионе ранее сообщали о попытках Запада раскачать ситуацию в Грузии, в страну прибывают снайперы, подготовленные на Украине, для организации провокаций.

https://ria.ru/20241029/gosduma-1980630389.html

https://ria.ru/20241028/pushkov-1980598719.html

https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html

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в мире, грузия, сша, евросоюз, россия, дмитрий песков