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Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
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12:32 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669506.html
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков
Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:32
2024-10-29T12:32
в мире
россия
грузия
дмитрий песков
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали", - сказал Песков журналистам Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
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в мире, россия, грузия, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Россия, Грузия, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков

Песков: Россия не имеет желания вмешиваться во внутренние дела Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали", - сказал Песков журналистам
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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В миреРоссияГрузияДмитрий ПесковПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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