https://ria.ru/20241029/peskov-1980669506.html

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил Песков

Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:32

2024-10-29T12:32

2024-10-29T12:32

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парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Никогда это не делали", - сказал Песков журналистам Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК.

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в мире, россия, грузия, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии — 2024