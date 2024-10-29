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В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги - РИА Новости, 29.10.2024
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13:05 29.10.2024
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В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги
В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги - РИА Новости, 29.10.2024
В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги
Рабочего засыпало гравием в траншее во время дорожных работ на шоссе Космонавтов в Перми, мужчина погиб, проводится проверка, сообщают региональные следственное РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:05
2024-10-29T13:05
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Рабочего засыпало гравием в траншее во время дорожных работ на шоссе Космонавтов в Перми, мужчина погиб, проводится проверка, сообщают региональные следственное управление СК РФ и минтранс. По данным краевого минтранса, во время строительства автомобильной дороги на шоссе Космонавтов в Перми, вблизи остановки "Блюхера", рабочего засыпало гравием. Мужчина скончался. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели дорожного рабочего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. По информации ведомства, инцидент произошел при осыпании грунта во время установки дренажной трубы. Рабочий находился в дорожном углублении.
https://ria.ru/20241025/doroga-1979937482.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги

В Перми во время дорожных работ рабочего насмерть засыпало гравием в траншее

© Фото : СУ СК России по Пермскому краюМесто гибели рабочего в Перми
Место гибели рабочего в Перми - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
Место гибели рабочего в Перми
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ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Рабочего засыпало гравием в траншее во время дорожных работ на шоссе Космонавтов в Перми, мужчина погиб, проводится проверка, сообщают региональные следственное управление СК РФ и минтранс.
По данным краевого минтранса, во время строительства автомобильной дороги на шоссе Космонавтов в Перми, вблизи остановки "Блюхера", рабочего засыпало гравием. Мужчина скончался.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели дорожного рабочего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.
По информации ведомства, инцидент произошел при осыпании грунта во время установки дренажной трубы. Рабочий находился в дорожном углублении.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Глава СК обратил внимание на жалобы на "разбитую" дорогу в Пермском крае
25 октября, 00:39
 
ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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