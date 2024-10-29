https://ria.ru/20241029/perm-1980679260.html

В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги

В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги - РИА Новости, 29.10.2024

В Перми рабочего насмерть засыпало гравием во время строительства дороги

Рабочего засыпало гравием в траншее во время дорожных работ на шоссе Космонавтов в Перми, мужчина погиб, проводится проверка, сообщают региональные следственное РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:05

2024-10-29T13:05

2024-10-29T13:05

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980678849_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_301377671d1d2e42163a06aa81d347b0.jpg

ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Рабочего засыпало гравием в траншее во время дорожных работ на шоссе Космонавтов в Перми, мужчина погиб, проводится проверка, сообщают региональные следственное управление СК РФ и минтранс. По данным краевого минтранса, во время строительства автомобильной дороги на шоссе Космонавтов в Перми, вблизи остановки "Блюхера", рабочего засыпало гравием. Мужчина скончался. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели дорожного рабочего", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ. По информации ведомства, инцидент произошел при осыпании грунта во время установки дренажной трубы. Рабочий находился в дорожном углублении.

https://ria.ru/20241025/doroga-1979937482.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)