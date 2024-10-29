Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком
Блинкен 29 октября проведет в госдепе закрытые переговоры с Ермаком
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник примет у себя для закрытых переговоров главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, следует из опубликованного расписания госдепа.
"В 14.30 (21.30 мск - ред.) секретарь Блинкен встречается с главой украинского президентского офиса Андреем Ермаком", - указано в сообщении.
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Встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне. Ведомство не приводит никаких деталей о том, что планируется обсудить в ходе переговоров. Никаких встреч с прессой по итогам также не планируется.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".