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Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком - РИА Новости, 29.10.2024
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04:51 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/peregovory-1980617444.html
Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком
Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком - РИА Новости, 29.10.2024
Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник примет у себя для закрытых переговоров главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, следует из... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T04:51
2024-10-29T04:51
украина
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вашингтон (штат)
энтони блинкен
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андрей ермак
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник примет у себя для закрытых переговоров главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, следует из опубликованного расписания госдепа. "В 14.30 (21.30 мск - ред.) секретарь Блинкен встречается с главой украинского президентского офиса Андреем Ермаком", - указано в сообщении. Встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне. Ведомство не приводит никаких деталей о том, что планируется обсудить в ходе переговоров. Никаких встреч с прессой по итогам также не планируется. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241028/ac-1980483280.html
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украина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, В мире
Блинкен проведет закрытые переговоры с Ермаком

Блинкен 29 октября проведет в госдепе закрытые переговоры с Ермаком

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник примет у себя для закрытых переговоров главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, следует из опубликованного расписания госдепа.
"В 14.30 (21.30 мск - ред.) секретарь Блинкен встречается с главой украинского президентского офиса Андреем Ермаком", - указано в сообщении.
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Встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне. Ведомство не приводит никаких деталей о том, что планируется обсудить в ходе переговоров. Никаких встреч с прессой по итогам также не планируется.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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УкраинаСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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