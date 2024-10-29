https://ria.ru/20241029/pensioner-1980611247.html

В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу - РИА Новости, 29.10.2024

В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

Полицейские в Кировском районе Приморья разыскали пенсионера, который заблудился и почти сутки провёл в лесу, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T02:09

2024-10-29T02:09

2024-10-29T02:09

кировский район

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полицейские в Кировском районе Приморья разыскали пенсионера, который заблудился и почти сутки провёл в лесу, сообщает УМВД России по Приморскому краю. По данным полиции, утром в понедельник в дежурную часть поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя поселка Горные Ключи Кировского муниципального района. Звонившая 59-летняя женщина сообщила, что ее 67-летний супруг уехал на мопеде в лес за шиповником. Вечером он позвонил жене и сказал, что заблудился и задержится. Пенсионер попросил супругу пока не обращаться в полицию, так как надеялся на собственные силы. К утру мужчина так и не вернулся. Он снова позвонил и сообщил, что по-прежнему не может найти путь домой. Тогда женщина обратилась за помощью к полицейским. "В течение нескольких часов полицейским удалось отследить сигнал сотового телефона и выехать к месту сигнала в лес. Расстояние до предполагаемого местонахождения мужчины составляло более 10 километров. Поиски продолжились под непрекращающимся дождем и ветром. Лесной массив оказался труднопроходимым для транспортных средств, проселочная дорога размокла, поэтому упор в поисках был сделан именно на отслеживание перемещения сигнала", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на то, что сигнал часто пропадал, проанализировав азимут его прохождения, сотрудники полиции предположили, что пенсионер движется вдоль реки. Около 14 часов дня во вторник полицейские обнаружили потерявшегося в лесу пенсионера. "Мужчина промок и замерз, но не пострадал. Его доставили домой", - отмечается в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20241023/svechnikov-1979547409.html

https://ria.ru/20241022/deti-1979237843.html

кировский район

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приморский край

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кировский район, россия, приморский край, происшествия