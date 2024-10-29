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В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу - РИА Новости, 29.10.2024
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02:09 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pensioner-1980611247.html
В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу
В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу - РИА Новости, 29.10.2024
В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу
Полицейские в Кировском районе Приморья разыскали пенсионера, который заблудился и почти сутки провёл в лесу, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:09
2024-10-29T02:09
кировский район
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полицейские в Кировском районе Приморья разыскали пенсионера, который заблудился и почти сутки провёл в лесу, сообщает УМВД России по Приморскому краю. По данным полиции, утром в понедельник в дежурную часть поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя поселка Горные Ключи Кировского муниципального района. Звонившая 59-летняя женщина сообщила, что ее 67-летний супруг уехал на мопеде в лес за шиповником. Вечером он позвонил жене и сказал, что заблудился и задержится. Пенсионер попросил супругу пока не обращаться в полицию, так как надеялся на собственные силы. К утру мужчина так и не вернулся. Он снова позвонил и сообщил, что по-прежнему не может найти путь домой. Тогда женщина обратилась за помощью к полицейским. "В течение нескольких часов полицейским удалось отследить сигнал сотового телефона и выехать к месту сигнала в лес. Расстояние до предполагаемого местонахождения мужчины составляло более 10 километров. Поиски продолжились под непрекращающимся дождем и ветром. Лесной массив оказался труднопроходимым для транспортных средств, проселочная дорога размокла, поэтому упор в поисках был сделан именно на отслеживание перемещения сигнала", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на то, что сигнал часто пропадал, проанализировав азимут его прохождения, сотрудники полиции предположили, что пенсионер движется вдоль реки. Около 14 часов дня во вторник полицейские обнаружили потерявшегося в лесу пенсионера. "Мужчина промок и замерз, но не пострадал. Его доставили домой", - отмечается в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20241023/svechnikov-1979547409.html
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кировский район, россия, приморский край, происшествия
Кировский район, Россия, Приморский край, Происшествия
В Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

Полицейские в Приморье разыскали пенсионера, который почти сутки провел в лесу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Полицейские в Кировском районе Приморья разыскали пенсионера, который заблудился и почти сутки провёл в лесу, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По данным полиции, утром в понедельник в дежурную часть поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя поселка Горные Ключи Кировского муниципального района. Звонившая 59-летняя женщина сообщила, что ее 67-летний супруг уехал на мопеде в лес за шиповником. Вечером он позвонил жене и сказал, что заблудился и задержится. Пенсионер попросил супругу пока не обращаться в полицию, так как надеялся на собственные силы. К утру мужчина так и не вернулся. Он снова позвонил и сообщил, что по-прежнему не может найти путь домой. Тогда женщина обратилась за помощью к полицейским.
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"В течение нескольких часов полицейским удалось отследить сигнал сотового телефона и выехать к месту сигнала в лес. Расстояние до предполагаемого местонахождения мужчины составляло более 10 километров. Поиски продолжились под непрекращающимся дождем и ветром. Лесной массив оказался труднопроходимым для транспортных средств, проселочная дорога размокла, поэтому упор в поисках был сделан именно на отслеживание перемещения сигнала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на то, что сигнал часто пропадал, проанализировав азимут его прохождения, сотрудники полиции предположили, что пенсионер движется вдоль реки. Около 14 часов дня во вторник полицейские обнаружили потерявшегося в лесу пенсионера.
"Мужчина промок и замерз, но не пострадал. Его доставили домой", - отмечается в сообщении.
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