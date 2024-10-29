https://ria.ru/20241029/pasler-1980663468.html

Паслер: "Уралэлектро" выполняет важные задачи для всей страны

Паслер: "Уралэлектро" выполняет важные задачи для всей страны - РИА Новости, 29.10.2024

Паслер: "Уралэлектро" выполняет важные задачи для всей страны

Предприятие АО "МЭЗ "Уралэлектро" выполняет важные задачи не только для Оренбургской области, но и для всей страны, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:08

2024-10-29T12:08

2024-10-29T12:08

оренбургская область

поддержка бизнеса

оренбургская область

денис паслер

производство

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Предприятие АО "МЭЗ "Уралэлектро" выполняет важные задачи не только для Оренбургской области, но и для всей страны, сообщил губернатор региона Денис Паслер. 28 октября состоялась встреча главы области Дениса Паслера с основным акционером АО "МЭЗ "Уралэлектро" Александром Дерипасовым и гендиректором АО "МЭЗ "Уралэлектро" Константином Маркеловым. Отмечается, что "Уралэлектро" – промышленное предприятие с полным технологическим циклом производства электротехнической продукции. Предприятие является градообразующим и активно реализует проекты, направленные на модернизацию производства и улучшение условий труда. "Предприятие выполняет важные задачи не только для Медногорска и нашего региона, но и для всей страны в целом. Здесь выпускают высокотехнологичную, востребованную продукцию, которой точно есть куда стремиться в части импортозамещения. Мы понимаем, что это предприятие с будущим и его нужно поддерживать. Когда я впервые побывал на заводе в 2019 году, он находился в непростой ситуации: зарплата была низкая и объем производства существенно ниже, чем сейчас. Тогда мы приняли решение, что будем помогать: направили порядка 360 миллионов рублей из федерального и регионального фонда промышленности", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, на сегодняшний день предприятие имеет совсем другие экономические показатели: есть движение и по зарплате, и по производству, и по освоению новой продукции. В свою очередь, Маркелов заявил, что инвестиционный проект реализован уже на 90%. Благодаря поддержке области закуплено новое оборудование, увеличена заработная плата сотрудников. Участники встречи обсудили дальнейшие перспективы развития предприятия и расширения его производственных возможностей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства, за пять лет в Оренбургской области благодаря грамотной стратегии правительства региона было перезапущено более 100 предприятий.

https://ria.ru/20241028/pasler-1980519765.html

https://ria.ru/20241025/turpotok-1980073533.html

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поддержка бизнеса , оренбургская область, денис паслер, производство