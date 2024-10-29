В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
"Страна.ua": в Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Киевского горсовета Людмилу Ковалевскую.
"В Киеве хотят демонтировать памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке… Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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