https://ria.ru/20241029/pamyatniki-1980796330.html

В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке - РИА Новости, 29.10.2024

В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:02

2024-10-29T21:02

2024-10-29T21:02

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Киевского горсовета Людмилу Ковалевскую. "В Киеве хотят демонтировать памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке… Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

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в мире, украина, киев, россия, михаил булгаков, анна ахматова, сергей лавров