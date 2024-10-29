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В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке - РИА Новости, 29.10.2024
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21:02 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pamyatniki-1980796330.html
В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке - РИА Новости, 29.10.2024
В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:02
2024-10-29T21:02
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Киевского горсовета Людмилу Ковалевскую. "В Киеве хотят демонтировать памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке… Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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в мире, украина, киев, россия, михаил булгаков, анна ахматова, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Сергей Лавров
В Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

"Страна.ua": в Киеве хотят снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Киевского горсовета Людмилу Ковалевскую.
"В Киеве хотят демонтировать памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке… Рабочая группа по декоммунизации уже поддержала следующие решения: демонтаж памятника Анне Ахматовой в Городском саду; демонтаж с переносом памятника Михаилу Глинке из Городского сада на хранение (это памятник национального значения); демонтаж памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском Ровно - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Ровно сбросили с постамента памятник советским солдатам
26 апреля, 21:45
 
В миреУкраинаКиевРоссияМихаил БулгаковАнна АхматоваСергей Лавров
 
 
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