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Памфилова раскритиковала избирательную систему в США - РИА Новости, 29.10.2024
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19:13 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/pamfilova-1980783258.html
Памфилова раскритиковала избирательную систему в США
Памфилова раскритиковала избирательную систему в США - РИА Новости, 29.10.2024
Памфилова раскритиковала избирательную систему в США
Избирательная система США построена таким образом, что права граждан систематически ущемляются на каждой стадии электорального процесса, заявила председатель... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:13
2024-10-29T19:13
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Избирательная система США построена таким образом, что права граждан систематически ущемляются на каждой стадии электорального процесса, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По моему личному мнению, их (США - ред.) система - гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют всё, за что осуждают других. На самом деле, эта система построена таким образом, что права граждан систематически ущемляются на каждой стадии электорального процесса", - заявила Памфилова в интервью "Комсомольской правде". Так, глава ЦИК отметила, что выборы президента США назначены на вторник, из-за чего многим избирателям придется отказаться от голосования или выбрать "его отнюдь не демократичные формы". Речь идет, например, о голосовании по почте, которое не гарантирует получение комиссией голоса избирателя, а также тайну волеизъявления. "Голоса избирателей из разных штатов не являются равными, поскольку количество выборщиков в каждом штате равно общему числу сенаторов и членов палаты представителей от него. Если в Калифорнии на один голос выборщика приходится 718 тысяч избирателей, то в Вайоминге – 193 тысячи, почти вчетверо меньше. Получается, голоса жителей одного штата весомее, чем другого", - добавила Памфилова. Кроме того, она подчеркнула, что неуместно говорить о всеобщности избирательного права в США, поскольку в некоторых штатах не могут голосовать люди, отбывшие наказание и находящиеся под стражей в период досудебного разбирательства. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
https://ria.ru/20240119/sistema-1922427325.html
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в мире, сша, россия, калифорния, элла памфилова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Калифорния, Элла Памфилова, Дональд Трамп
Памфилова раскритиковала избирательную систему в США

Памфилова: избирательная система США построена так, что права граждан ущемляются

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Избирательная система США построена таким образом, что права граждан систематически ущемляются на каждой стадии электорального процесса, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"По моему личному мнению, их (США - ред.) система - гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют всё, за что осуждают других. На самом деле, эта система построена таким образом, что права граждан систематически ущемляются на каждой стадии электорального процесса", - заявила Памфилова в интервью "Комсомольской правде".
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Так, глава ЦИК отметила, что выборы президента США назначены на вторник, из-за чего многим избирателям придется отказаться от голосования или выбрать "его отнюдь не демократичные формы". Речь идет, например, о голосовании по почте, которое не гарантирует получение комиссией голоса избирателя, а также тайну волеизъявления.
"Голоса избирателей из разных штатов не являются равными, поскольку количество выборщиков в каждом штате равно общему числу сенаторов и членов палаты представителей от него. Если в Калифорнии на один голос выборщика приходится 718 тысяч избирателей, то в Вайоминге – 193 тысячи, почти вчетверо меньше. Получается, голоса жителей одного штата весомее, чем другого", - добавила Памфилова.
Кроме того, она подчеркнула, что неуместно говорить о всеобщности избирательного права в США, поскольку в некоторых штатах не могут голосовать люди, отбывшие наказание и находящиеся под стражей в период досудебного разбирательства.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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