https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html

Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников

Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников - РИА Новости, 29.10.2024

Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников

Роспотребнадзор отмечает некоторые позитивные изменения в питании школьников – снижается динамика распространения ожирения среди учеников начальной школы,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:48

2024-10-29T18:48

2024-10-29T18:48

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает некоторые позитивные изменения в питании школьников – снижается динамика распространения ожирения среди учеников начальной школы, заявила глава ведомства Анна Попова. "Мы видим некоторые позитивные результаты уже. Снижается динамика распространения ожирения среди школьников: на 2% в год у обучающихся начальной школы в сравнении с учениками 2-3 ступени обучения", - сказала Попова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Она отметила, что снижается и общая заболеваемость детей по болезням органов пищеварения - примерно на 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - на 3,5%, анемией - на 4,5%. В связи с введением требований использовать в питании детей йодированную соль снизились и показатели первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20240709/ozhirenie-1958395941.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)