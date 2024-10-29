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Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников - РИА Новости, 29.10.2024
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18:48 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ozhirenie-1980779394.html
Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников
Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников - РИА Новости, 29.10.2024
Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников
Роспотребнадзор отмечает некоторые позитивные изменения в питании школьников – снижается динамика распространения ожирения среди учеников начальной школы,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:48
2024-10-29T18:48
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает некоторые позитивные изменения в питании школьников – снижается динамика распространения ожирения среди учеников начальной школы, заявила глава ведомства Анна Попова. "Мы видим некоторые позитивные результаты уже. Снижается динамика распространения ожирения среди школьников: на 2% в год у обучающихся начальной школы в сравнении с учениками 2-3 ступени обучения", - сказала Попова на конгрессе "Национальное здравоохранение". Она отметила, что снижается и общая заболеваемость детей по болезням органов пищеварения - примерно на 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - на 3,5%, анемией - на 4,5%. В связи с введением требований использовать в питании детей йодированную соль снизились и показатели первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20240709/ozhirenie-1958395941.html
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова заявила о снижении динамики ожирения среди младших школьников

Попова видит снижение динамики распространения ожирения среди младших школьников

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор отмечает некоторые позитивные изменения в питании школьников – снижается динамика распространения ожирения среди учеников начальной школы, заявила глава ведомства Анна Попова.
«
"Мы видим некоторые позитивные результаты уже. Снижается динамика распространения ожирения среди школьников: на 2% в год у обучающихся начальной школы в сравнении с учениками 2-3 ступени обучения", - сказала Попова на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Она отметила, что снижается и общая заболеваемость детей по болезням органов пищеварения - примерно на 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - на 3,5%, анемией - на 4,5%.
В связи с введением требований использовать в питании детей йодированную соль снизились и показатели первичной заболеваемости болезнями щитовидной железы, подчеркнула Попова.
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ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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