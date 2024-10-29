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В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие" - РИА Новости, 29.10.2024
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08:24 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/oruzhie-1980628655.html
В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие"
В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие" - РИА Новости, 29.10.2024
В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие"
Вероятность случайного подрыва на своей мине исключается при использовании системы дистанционного минирования "Земледелие", поскольку взрывные устройства... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:24
2024-10-29T08:24
технологии
ростех
безопасность
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вероятность случайного подрыва на своей мине исключается при использовании системы дистанционного минирования "Земледелие", поскольку взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время, сообщил "Ростех". "Организованное же в тылу врага минное заграждение может сорвать ротацию его войск или затруднить их дальнейшее передвижение в сторону фронта. При этом вероятность даже случайного подрыва на своей же мине во время перемещения исключается, так как взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время. По окончании боевых действий это, опять же, облегчает процесс разминирования", - говорится в сообщении. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" функционирует по принципу, схожему с реактивными системами залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет по заданным координатам. Для минирования используются боеприпасы, начиненные различными типами мин. Дальнобойность "Земледелия" позволяет организовать минные заграждения даже на подконтрольной противнику территории. Одним залпом можно быстро и на значительном отдалении от огневой точки заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям. Все это позволяет расчетам сократить риск попадания под обстрел неприятеля.
https://ria.ru/20241008/rostekh-1976949859.html
https://ria.ru/20240916/miny-1972881303.html
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технологии, ростех, безопасность
Технологии, Ростех, Безопасность
В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие"

"Ростех": система минирования "Земледелие" исключает подрыв на своей мине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСистема дистанционного минирования "Земледелие"
Система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вероятность случайного подрыва на своей мине исключается при использовании системы дистанционного минирования "Земледелие", поскольку взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время, сообщил "Ростех".
"Организованное же в тылу врага минное заграждение может сорвать ротацию его войск или затруднить их дальнейшее передвижение в сторону фронта. При этом вероятность даже случайного подрыва на своей же мине во время перемещения исключается, так как взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время. По окончании боевых действий это, опять же, облегчает процесс разминирования", - говорится в сообщении.
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Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" функционирует по принципу, схожему с реактивными системами залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет по заданным координатам. Для минирования используются боеприпасы, начиненные различными типами мин.
Дальнобойность "Земледелия" позволяет организовать минные заграждения даже на подконтрольной противнику территории. Одним залпом можно быстро и на значительном отдалении от огневой точки заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям. Все это позволяет расчетам сократить риск попадания под обстрел неприятеля.
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