https://ria.ru/20241029/oruzhie-1980628655.html

В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие"

В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие" - РИА Новости, 29.10.2024

В "Ростехе" рассказали о системе минирования "Земледелие"

Вероятность случайного подрыва на своей мине исключается при использовании системы дистанционного минирования "Земледелие", поскольку взрывные устройства... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:24

2024-10-29T08:24

2024-10-29T08:24

технологии

ростех

безопасность

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вероятность случайного подрыва на своей мине исключается при использовании системы дистанционного минирования "Земледелие", поскольку взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время, сообщил "Ростех". "Организованное же в тылу врага минное заграждение может сорвать ротацию его войск или затруднить их дальнейшее передвижение в сторону фронта. При этом вероятность даже случайного подрыва на своей же мине во время перемещения исключается, так как взрывные устройства способны деактивироваться или самоликвидироваться в нужное время. По окончании боевых действий это, опять же, облегчает процесс разминирования", - говорится в сообщении. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" функционирует по принципу, схожему с реактивными системами залпового огня, выпуская за короткий промежуток времени несколько ракет по заданным координатам. Для минирования используются боеприпасы, начиненные различными типами мин. Дальнобойность "Земледелия" позволяет организовать минные заграждения даже на подконтрольной противнику территории. Одним залпом можно быстро и на значительном отдалении от огневой точки заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям. Все это позволяет расчетам сократить риск попадания под обстрел неприятеля.

https://ria.ru/20241008/rostekh-1976949859.html

https://ria.ru/20240916/miny-1972881303.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, ростех, безопасность