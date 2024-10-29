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Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа - РИА Новости, 29.10.2024
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10:59 29.10.2024 (обновлено: 12:47 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/orban-1980649046.html
Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа
Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа - РИА Новости, 29.10.2024
Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:59
2024-10-29T12:47
в мире
грузия
венгрия
виктор орбан
ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира". "Мы знаем, насколько важно сохранить мир. Мы ценим ваши усилия, так как вы на стороне мира. Никто не хочет разрушения своей страны и подключения к бессмысленной войне. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира",- заявил Орбан на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980645507.html
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в мире, грузия, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Венгрия, Виктор Орбан, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа

Орбан: грузинский народ, сделал выбор в пользу мира

© Фото : @PM_ViktorOrbanИраклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : @PM_ViktorOrban
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира".
"Мы знаем, насколько важно сохранить мир. Мы ценим ваши усилия, так как вы на стороне мира. Никто не хочет разрушения своей страны и подключения к бессмысленной войне. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира",- заявил Орбан на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Вчера, 10:47
 
В миреГрузияВенгрияВиктор ОрбанИраклий КобахидзеЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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