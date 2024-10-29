https://ria.ru/20241029/orban-1980649046.html

Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа

Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа - РИА Новости, 29.10.2024

Орбан заявил, что понимает выбор грузинского народа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:59

2024-10-29T10:59

2024-10-29T12:47

в мире

грузия

венгрия

виктор орбан

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что понимает решение грузинского народа, "который сделал выбор в пользу мира". "Мы знаем, насколько важно сохранить мир. Мы ценим ваши усилия, так как вы на стороне мира. Никто не хочет разрушения своей страны и подключения к бессмысленной войне. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира",- заявил Орбан на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе. Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.

https://ria.ru/20241029/gruziya-1980645507.html

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Варвара Скокшина

в мире, грузия, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024